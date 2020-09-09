Пользователям WhatsApp угрожают "текстовые бомбы"

Злоумышленники (или просто люди с нетрадиционным представлением о юморе) распространяют в WhatsApp сообщения, которые способны нарушить его работу и лишить пользователя истории переписки. Об этом сообщил сайт WABetaInfo, обычно делящийся информацией о готовящихся к внедрению новых функциях, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сами "бомбы" на первый взгляд представляют собой набор случайных символов в виде простого сообщения или карточки контактов. Однако после получения такого "подарка" мессенджер больше не получается запустить. Проблема актуальна как для айфонов, так и для Android-устройств. Вот примеры двух из подобных сообщений:

В публикации сказано, что "текстовая бомба" может привести к потере истории переписки в случае, если не создавалась ее резервная копия. Причина сбоя, скорее всего, в том, что приложение не в состоянии отобразить какие-либо редкие символы Unicode или их комбинации.

Издание также отмечает, что многие неофициальные версии WhatsApp модифицированы таким образом, что избегают подобных сбоев. В то же время рекомендовать их использование нельзя, поскольку ответственности за сохранность пересылаемых через них данных никто не несет.

Пользователям, получившим "текстовую бомбу", рекомендуют через веб-версию мессенджера, которая не подвержена данной ошибке, заблокировать отправивший ее контакт и удалить само сообщение. Если WhatsApp Web у вас не настроен, придется удалять мессенджер со смартфона и настраивать его заново, при этом отказавшись от восстановления истории переписки - по крайней мере, если в бэкап уже сохранилось вредоносное сообщение.