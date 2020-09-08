LG раскрыла смартфон с поворотным экраном

LG представит смартфон, имеющий поворотный экран. Релиз устройства состоится 14 сентября, сообщает издание The Verge со ссылкой на материалы компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, новый девайс получит название Wing и два дисплея, один из которых расположен поверх другого. Дополнительный экран сможет поворачиваться на 90 градусов, в результате чего пользователь получит возможность взаимодействовать с обоими дисплеями одновременно. В своих материалах корейская компания сообщает, что LG Wing станет одним из устройств концептуальной серии Explorer Project.

Размеры дисплеев и габариты гаджета не раскрываются. Однако представители LG уточнили, что девайс выйдет с чипом Qualcomm Snapdragon седьмой серии, будет поддерживать работу в сетях 5G и получит тройную камеру с основным 64-мегапиксельным сенсором.

В сообщении LG говорится, что в рамках Explorer Project инженеры компании открывают новый способ взаимодействия со смартфонами. Корейский бренд не раскрывает информации о том, поступит ли устройство в массовое производство, и сколько оно будет стоить.