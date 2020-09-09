Microsoft представила мини-версию новой Xbox

Microsoft анонсировала новую версию Xbox. Как отмечается в Twitter корпорации, консоль Xbox Series S будет меньше основной версии Xbox Series X. Кроме того, в меньшей версии консоли также будут некоторые отличительные особенности, которые сделают ее непохожей на "старшую" версию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Так, в Xbox Series S будет отсутствовать дисковод. Стоимость новой консоли, как отмечается, составит 299 долларов. Релиз планируется в ноябре 2020 года. "Старшая" версия устройства обойдется пользователям дороже - в 499 долларов.

В ряде регионов новинка будет доступна по схеме Xbox All Access, которая позволяет клиентам приобрести консоль с подпиской Xbox Live Gold за ежемесячную плату. За Xbox Series X придется отдать ежемесячно по 35 долларов, а за Xbox Series S 25 долларов соответственно.

Новый выход обеих приставок запланирован на 10 ноября. Xbox Series S, по словам разработчиков. должна стать самой маленькой приставкой в истории бренда.