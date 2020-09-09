Android 11 могут получить 55 устройств Samsung

Опубликован полный список смартфонов Samsung, которые в будущем могут получить обновление прошивки на основе только что выпущенной Android 11-й версии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по информации издания Gizchina, на апдейт могут рассчитывать более 50 устройств.

Первыми, как это обычно бывает, Android 11 получат флагманские смартфоны линеек Galaxy S20 и Galaxy Note20. Сроки выхода апдейта - до конца года. Обычно у Samsung не получалось сделать это раньше, однако на фоне оперативной подготовки апдейтов конкурентами - например, Xiaomi и Oppo уже предлагают обновить некоторые модели - корейцы, возможно, постараются в этот раз управиться быстрее.

Вот список смартфонов Samsung, которые на основании даты выхода на рынок и гарантийных обязательств производителя должны получить прошивку на Android 11.

В публикации также сказано, что Samsung уже начала обновлять приложение Galaxy Wearable на версию, поддерживающую последнюю версию операционки Google. По информации инсайдеров, другие приложения южнокорейской компании также оперативно готовят к приходу 11-й версии Android.