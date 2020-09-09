Xiaomi изобрела «рогатый» смартфон

Xiaomi запатентовала смартфон с выдвижными элементами для камеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий документ опубликован изданием Let's Go Digital.

Изобретенный инженерами компании аппарат отличается от других смартфонов двумя выпадающими из верхнего торца корпуса "рогами". В них находятся камеры - как фронтальные, так и основные. По мнению журналистов, таким образом компания может "разгрузить" дисплей устройства от лишних элементов и выпустить девайс с практически полностью безрамочным экраном.

В описании запатентованного гаджета говорится, что выдвижные элементы по умолчанию находятся внутри корпуса аппарата и выдвигаются наружу при необходимости - во время запуска приложения камеры. Также из документа следует, что девайс имеет кнопки включения и выключения смартфона, регулировки громкости, стереодинамик, микрофон и порт USB-C. Патентная заявка была подана в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) в конце 2019 года и опубликована 8 сентября.

По мнению журналистов издания, Xiaomi запатентовала один из прототипов безрамочного смартфона, который вряд ли будет выпущен в серийное производство. В материале говорится, что "рогатая" конструкция камер не кажется достаточно надежной.

11 августа Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra, выпущенный специально к 10-летию компании. Устройство получило 6,67-дюймовый OLED-экран, чип Snapdragon 865, от 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, камеру на четыре объектива разрешением 48, 48, 12 и 20 мегапикселей. Стоимость устройства в Китае составила 5299 юаней.