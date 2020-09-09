Microsoft раскрыла стоимость Xbox Series X

Компания Microsoft раскрыла стоимость консолей нового поколения. Приставки Xbox Series можно будет предзаказать в конце сентября, сообщается на сайте продукта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стоимость старшей версии консоли Xbox Series X составит 499 долларов. Младшая версия Series S оценена в 299 долларов. Приставки будут доступны для покупки 10 ноября, предзаказ на консоли откроется 22 сентября. В Европе стоимость консолей составляет 499 и 299 евро соответственно.

В сообщении компании говорится, что разработанные для консолей нового поколения игры будут доступны для геймеров в день запуска приставок. Также Microsoft сообщила, что устройства линейки Xbox Series можно будет приобрести в лизинг Xbox All-Access на два года стоимостью от 25 долларов в месяц.