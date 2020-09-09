Названо самое популярное приложение в мире

Сервис для создания и просмотра коротких видеороликов Tik Tok - самое популярное приложение на планете. TikTok стал наиболее загружаемым мобильным приложением по итогам августа текущего года, пишет Sensor Tower.

TikTok лидирует по загрузкам и в App Store, и в Google Play, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Только за последний летний месяц приложение загрузили 63,3 миллиона раз. Больше всего в Бразилии и Индонезии.

На втором месте по популярности у пользователей Apple оказался ZOOM, а у тех, кто пользуется Android, - Snack Video (аналог TikTok).

Также в лидерах - Facebook, Instagram и WhatsApp.