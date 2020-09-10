Обновление Windows сломало компьютеры

Пользователи Windows пожаловались на проблемы с выключением компьютеров после очередного обновления ОС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на сообщения на форуме Microsoft и в соцсетях.

Некоторые пользователи заметили, что не могут перевести свой компьютер в режим сна. В частности, жалобы появляются от владельцев ноутбуков. "Когда я закрываю крышку компьютера, нажимаю кнопку выключения или режима сна, то выключается только экран, а ПК продолжает работать", - заявил один из пользователей форума Microsoft. По его словам, неизвестная поломка мешает комфортной работе на компьютере.

Журналисты издания выяснили, что проблема с выключением компьютера связана с обновлением Windows. Запустить режим сна мешает системный процесс MoUsoCoreWorker.exe, который отвечает за скачивание и установку апдейтов Windows. Специалисты рассказали о двух способах решения проблемы. Согласно первому, пользователю необходимо настроить расписание получения обновлений. Согласно второму, столкнувшиеся с проблемой владельцы компьютеров должны зайти в приложение Services ("Службы"), найти процесс Windows Update и перезапустить его.

Пока неизвестно, когда инженеры Microsoft исправят проблему. Журналисты обратили внимание, что впервые жалобы на неработающий режим сна стали появляться после выпуска серии майских обновлений Windows.

В начале сентября представители Microsoft признали проблему с интернет-подключением ноутбуков на Windows, связанную с одним из последних обновлений. Ранее пользователи портативных компьютеров с модемами WWAN LTE рассказали, что столкнулись с постоянными сетевыми проблемами, которые оборачиваются отсутствием интернет-соединения.