Названа дата презентации новых устройств Apple

Слухи о дате проведения ежегодной презентации Apple не утихали на протяжении последних месяцев, и вот компания расставила все точки над i, анонсировав мероприятие на официальном сайте. Обновленную линейку iPhone 12 покажут уже через неделю 15 сентября в 10:00 по тихоокеанскому времени или 21:00 по бакинскому.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trashbox.ru.

Если верить слухам, помимо смартфонов Apple порадует пользователей новыми планшетами iPad Air, удешевленной версией умных часов Apple Watch, NFC-метками AirTag, компактной колонкой HomePod и полноразмерными наушниками со сменными оголовьями AirPods Studio. Свет также увидят финальные версии macOS Big Sur и iOS 14.

Презентация пройдет в кампусе Apple Park, что уже стало традицией. Тем не менее, неясно, в каком формате состоится мероприятие - это может быть как заранее отснятый ролик, что впервые было использовано летом в ходе WWDC, так и привычная онлайн-трансляция.