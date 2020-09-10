Названа дата презентации новых устройств Apple
Слухи о дате проведения ежегодной презентации Apple не утихали на протяжении последних месяцев, и вот компания расставила все точки над i, анонсировав мероприятие на официальном сайте. Обновленную линейку iPhone 12 покажут уже через неделю 15 сентября в 10:00 по тихоокеанскому времени или 21:00 по бакинскому.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trashbox.ru.
Если верить слухам, помимо смартфонов Apple порадует пользователей новыми планшетами iPad Air, удешевленной версией умных часов Apple Watch, NFC-метками AirTag, компактной колонкой HomePod и полноразмерными наушниками со сменными оголовьями AirPods Studio. Свет также увидят финальные версии macOS Big Sur и iOS 14.
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