Spotify запустит функцию караоке

Стало известно о возможных планах Spotify запустить функцию караоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bazaar, в приложении можно будет петь песни любимых исполнителей, регулируя громкость вокала.

То, что Spotify тестирует новую функцию, заметила Джейн Манчун Вонг - реверс-инженер, которая находит в кодах различных приложений различные функции. Скриншотом с караоке Spotify она поделилась у себя в Твиттере. Ранее Манчун Вонг уже находила в кодах приложения видеоподкасты и режим виртуального концерта. Она отметила, что в Spotify можно будет выводить текст любимых треков на экран и петь их вместе с исполнителем, а также регулировать режим голоса.

Возможный запуск новой функции очень перспективен для приложения. Например, в Китае есть караоке-приложение WeSing - и оно очень популярно на рынке. В среднем, в нем записывают 10 млн песен в день.

Spotify официально еще не подтвердил эту информацию. Поэтому мы ждем новой функции и тренируемся в исполнении песен.