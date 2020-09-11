Названы сроки выхода замены Android от Huawei

Huawei анонсировала новую версию HarmonyOS, которая будет доступна на смартфонах бренда с 2021 года. Об этом было заявлено в ходе онлайн-презентации, запись мероприятия доступна на YouTube-канале компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новая версия операционной системы получила название HarmonyOS 2.0, ПО было представлено в рамках мероприятия для разработчиков Huawei Developer Conference. В 2021 году операционная система будет полноценно развернута на смартфонах бренда. В частности, с апреля по октябрь разработчики будут тестировать замену Android, в декабре 2021 года появится бета-версия HarmonyOS. Сроки выхода ОС могут быть сдвинуты.

По словам главы компании Ричарда Ю (Richard Yu), приложения HarmonyOS 2.0 будут универсальны для всех поддерживаемых устройств. Система будет адаптировать интерфейс программы под определенный тип платформы. Также Ю назвал одну из главных особенностей нового продукта - полная синхронизация между всеми девайсами экосистемы и передача данных посредством Wi-Fi или Bluetooth.

Набор средств разработки (SDK) для телевизоров со Smart TV, умных часов и автомобильных компьютеров будет доступен уже в сентябре, версия для смартфонов появится в декабре. В частности, 10 сентября HarmonyOS можно будет запустить в тестовом режиме на девайсах с оперативной памятью от 128 килобайтов до 128 мегабайтов, в апреле 2021 года будет доступна поддержка устройства с ОЗУ до четырех гигабайтов, в октябре - девайсов с четырьмя гигабайтами памяти и выше. Также в декабре 2020 года для разработчиков будет открыта документация ОС.

Уточняется, что на первом этапе развертывания HarmonyOS 2.0 не заменит Android, но будет распространяться как альтернативная операционная система. Первая версия HarmonyOS была представлена в августе 2019 года.

Ранее топ-менеджер Huawei Ю Чжэндун (Yu Chengdong) заявил, что развертывание HarmonyOS на смартфонах компании совершенно точно состоится не раньше 2021 года. Китайская корпорация будет по-прежнему отдавать приоритет ОС от Google, собственная операционная система будет рассматриваться как запасной вариант.