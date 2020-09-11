Конкурента Tesla уличили в обмане

Производителя электрокаров Nikola, являющегося одним из основных конкурентов Tesla, уличили в мошенничестве. Компанию заподозрили в том, что на самом деле ее электромобили нерабочие и Nikola вводит потенциальных покупателей в заблуждение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такие выводы содержатся в докладе, обнародованном компанией Hindenburg Research, специализирующейся на судебно-финансовых исследованиях.

"Тревор Милтон превратил обман в публичную компанию стоимостью 20 миллиардов долларов и подписал партнерские соглашения с некоторыми ведущими автопроизводителями в тщетных попытках догнать Tesla", - говорится в документе.

Так, в Hindenburg Research заявили, что публикацией видео с электрогрузовиком Nikola One, движущимся на высокой скорости, компания вводит потребителей в заблуждение. Как следует из доклада, при съемке видео грузовику дали разогнаться с вершины холма. Компания также поставила под сомнение возможности аккумуляторных технологий Nikola.

Основатель Nikola Тревор Милотон (Trevor Milton) уже ответил на обвинения, назвав их ложью. Он также пообещал в Twitter более дать более детальное опровержение в пятницу, 11 сентября, до того, как откроются дневные торги.

После публикации исследования Hindenburg Research акции Nikola упали на 11 процентов. Как отмечает Bloomberg, у компании, обвинившей производителя электрокаров в мошенничестве, открыта короткая позиция по акциям Nikola. Это значит, что в случае падения котировок производителя она зарабатывает деньги.