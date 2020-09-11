В 2021 году продажи смартфонов с 5G вырастут вдвое

5G-революция идёт полным ходом. Сейчас на рынке появляется всё больше смартфонов с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, причём, это уже не только флагманы, но и модели среднего класса. Их продажи к концу этого года, по оценкам аналитиков из Canalys, составят почти 280 миллионов.

Как передает Day.az с ссылкой на Trashbox, в своём новом докладе аналитики исследовательской фирмы Canalys заявили, что в течение 2020 года производители поставят в общей сложности 278 миллионов 5G-смартфонов. Причём, 62% из них или 172 миллиона будут проданы на территории Китая. А уже в следующем году объём продаж смартфонов с поддержкой сетей нового поколения увеличится почти вдвое до 544 миллионов. Рост спроса будет наблюдаться на всех ключевых рынках, включая Китай, Северную Америку и Европу. А наибольший всплеск продаж аналитики прогнозируют в Латинской Америке. Там поставки 5G-смартфонов вырастут на 342% до 13 миллионов.

Аналитики утверждают, что производители будут продвигать свои 5G-устройства даже на тех рынках, где пока сети пятого поколения развёрнуты не в полном объёме. Важную роль в распространении 5G-смартфонов сыграет китайская компания Huawei, несмотря на сохраняющуюся неопределённость и ограничения в цепочке поставок, с которыми она столкнулась из-за американских санкций. А если Huawei всё же не удастся в полной мере охватить рынок, возникшую пустоту с лёгкостью заполнят другие китайские производители, такие как Xiaomi, OPPO и TCL.

Ожидается, что в 2021 году средняя стоимость 5G-смартфонов в Европе составит 765 долларов. А к 2024 году она снизится до отметки 477 долларов. В Китае и некоторых других регионах средняя отпускная цена этих устройств будет ниже, поскольку на европейском рынке ключевыми игроками по-прежнему остаются Apple и Samsung, смартфоны которых в среднем стоят дороже, чем у конкурентов.