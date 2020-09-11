Apple заказала у Samsung дисплеи для складных iPhone

Samsung продает складные смартфоны с гибкими дисплеями около года, выпустив в 2020-м уже две модели в различных форм-факторах - Galaxy Z Flex и Galaxy Z Fold2. Аналогичная модель есть и у Huawei. Apple осталась единственным производителем смартфонов из первой тройки, не выпустившим пока сгибаемого гаджета, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Возможно, в скором времени ситуация изменится: по слухам, появившимся в августе, в Apple уже работают над прототипом сгибаемого iPhone. И вот, по информации опубликованной в китайской социальной сети Weibo (на нее ссылается издание Gizmochina), калифорнийская компания разместила у Samsung крупный заказ на экраны для гибких смартфонов.

Сообщается, что Samsung поставляет сгибаемые экраны и другим компаниям. В последние годы южнокорейская компания была одним из ключевых поставщиков OLED-дисплеев для флагманских смартфонов Apple.

По некоторым сообщениям, Apple может официально представить сгибаемый iPhone (или это будет iPad?) в следующем году. Сообщается, что устройство будет иметь две независимых дисплейных панели, которые, тем не менее, благодаря специальной конструкции, будут выглядет как одна.