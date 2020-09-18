Sony представила компактный флагман

Компания Sony анонсировала свой новый флагманский смартфон Xperia 5 II (Mark 2). Его главной особенностью можно назвать компактность - по современным меркам у него очень скромные габариты: 158×68×8 мм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lifehacker, новинка оснащена 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2520×1080 пикселей и частотой 120 Гц. От повреждений его защищает новое стекло Gorilla Glass 6. Внутри установлен 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной с возможностью расширения.

За мегапикселями смартфон не гонится - основная камера включает в себя три модуля с разрешением 12 Мп: основной с сенсором Exmor RS и OIS, "телевик" для 3-кратного зума и широкоугольный объектив с углом 124°. Используется оптика ZEISS. Сохранена традиционная кнопка спуска затвора на боковом торце. Там же и сканер отпечатков пальцев. Для селфи предназначена одинарная камера на 8 Мп.

Sony заявляет, что это первый в мире телефон с функцией замедленной записи видео 4K HDR при 120 кадрах в секунду Также есть возможность выгружать данные в формате RAW (.DNG) с помощью интерфейса, аналогичного интерфейсу в камерах Sony Alpha.

Батарейка имеет ёмкость 4 000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка Power Delivery через USB Type-C (до 50% за 30 минут). Среди доступных коммуникаций: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS, 5G/LTE и NFC. Также в числе достоинств устройства стоит отметить стереозвук c Dolby Atmos, влагозащиту IP68 и наличие аудиопорта 3,5 мм.