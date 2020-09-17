В работе Instagram произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг в некоторых странах.

Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.

Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, в европейских странах, в Бразилии и других регионах мира.

По данным сервиса, большинство пользователей, проинформировавших о неполадках, испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 75%), 16% не могут зайти на сайт, еще порядка 7% испытывают трудности со входном в учетную запись.

О сбое также информируют пользователи социальной сети Facebook.