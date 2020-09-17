https://news.day.az/hitech/1271838.html В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг в некоторых странах.
Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.
Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, в европейских странах, в Бразилии и других регионах мира.
По данным сервиса, большинство пользователей, проинформировавших о неполадках, испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 75%), 16% не могут зайти на сайт, еще порядка 7% испытывают трудности со входном в учетную запись.
О сбое также информируют пользователи социальной сети Facebook.
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