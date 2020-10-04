В работе Telegram произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в ночь с субботы на воскресенье в ряде стран, в том числе в Азербайджане.

Как передает Day.Az, это следует из данных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего о сбоях сообщают пользователи в Европе, США, Беларуси, некоторых странах Африки. Большинство (91%) жалуются на невозможность подключиться к серверу, еще 8% сообщают о проблемах с отправкой сообщений.

В Азербайджане чаще всего на проблемы жалуются жители Баку.