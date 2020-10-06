Названы лучшие производители смартфонов

На рынке смартфонов Samsung и Huawei заняли лидирующие позиции. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на исследование агентства Visual Captalist, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным за второй квартал 2020 года, доля Samsung и Huawei составляет 20 процентов. В частности, специалисты агентства заметили, что лидерство Huawei вызвано популярностью на китайском рынке, где доля производителя составляет 46 процентов. На третьем месте оказалась Apple с долей 14 процентов. Одними из лучших производителей телефонов также назвали Xiaomi, Oppo, Vivo и Lenovo. Доля остальных брендов составляет 16 процентов. Авторы отчета заметили, что китайские бренды занимают более 50 процентов рынка смартфонов.

На рынке операционных систем безоговорочным лидером была признана Android, на базе которой работают 74 процента смартфонов. На iOS, предустановленной на iPhone, работают 25 процентов аппаратов. Также в исследовании Visual Captalist говорится, что большая часть телефонов в мире - 29 процентов - имеют процессор от Qualcomm. На MediaTek и HiSilicon пришлось 26 и 16 процентов соответственно.

В отчете агентства также приводятся цифры относительно рынка носимых гаджетов. Так, лидером на рынке беспроводных наушников оказалась Apple с долей 35 процентов, успех компании связан с популярностью гарнитуры AirPods. На Xiaomi и Samsung пришлось по 10 и 6 процентов соответственно. Американская компания также возглавляет рынок умных часов с долей 30 процентов, при этом 42 процента приходится на другие, менее известные бренды.