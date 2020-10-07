Google представил виртуальную альтернативу Microsoft Office

Компания Google провела ребрендинг онлайн-пакета офисных приложений G Suite. Набор был переименован в Google Workspace, а входящие в его состав почта Gmail, "Чат", "Календарь" и "Документы" получили обновленные логотипы и теперь теснее переплетены друг с другом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Например, пользователи в процессе работы над документом смогут запустить окно с чатом, не открывая новой вкладки, или прямо из презентации инициировать групповой видеозвонок с коллегами. Аналогичным образом можно будет предпросматривать файлы, не переходя к другому сервису.

Расширят и функциональность карточек, всплывающих при упоминании другого пользователя по знаку @, - с них можно будет сразу отправить письмо или запустить видеочат. Новые возможности обещают добавить в Google Workspace в ближайшие недели и месяцы.