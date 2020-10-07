https://news.day.az/hitech/1277310.html В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Больше всего неполадок в работе Telegram зафиксировали пользователи из России, Украины, Италии, Германии и других стран.
Так, 83% пользователей сообщают о невозможности подключения к мессенджеру. При этом у 16% есть проблемы с отправкой сообщений.
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