В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Больше всего неполадок в работе Telegram зафиксировали пользователи из России, Украины, Италии, Германии и других стран.

Так, 83% пользователей сообщают о невозможности подключения к мессенджеру. При этом у 16% есть проблемы с отправкой сообщений.