Apple объявила дату презентации нового iPhone

Компания Apple наконец объявила дату следующего мероприятия, на котором, как ожидается, будут представлены смартфоны серии iPhone 12. Вторая по счёту осенняя презентация в этом году состоится 13 октября, она будет транслироваться онлайн из Apple Park. В приглашении указан слоган "Новости скорости", что, вероятно, является намёком на первые смартфоны компании с поддержкой 5G, передает Day.Az со ссылкой на Trashbox.ru.

Презентация iPhone в этом году пройдёт позже обычного, и это неудивительно, поскольку Apple ещё в июле заявила, что пропустит традиционное сентябрьское окно для запуска своих новых смартфонов. Видимо, это связано с задержками в производстве и поставках из-за пандемии COVID-19. Как известно, Apple не просто сдвинула мероприятие на другую дату, в середине сентября компания всё же провела презентацию своих аппаратных новинок, представив миру новые Apple Watch и iPad.

Ожидается, что серия смартфонов iPhone 12 будет состоять из четырёх моделей, которые получат новый прямоугольный дизайн с плоскими гранями в стиле iPhone 4 и iPad Pro и поддержку сотовых сетей пятого поколения. Два смартфона придут на смену iPhone 11 и ещё два фактически заменят iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Самая дорогая модель будет оснащена датчиком Lidar для приложений дополненной реальности, остальные - OLED-дисплеями. Самая младшая версия будет поставляться с 5,4-дюймовым экраном.

Новые смартфоны наверняка станут хедлайнерами мероприятия, однако ожидаются и другие анонсы компании. К ним относятся метки AirTags, новые наушники, более доступная версия HomePod и другие продукты. Apple также обещала представить свой первый Mac на базе ARM до конца текущего года.