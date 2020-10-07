Apple объявила дату презентации нового iPhone
Компания Apple наконец объявила дату следующего мероприятия, на котором, как ожидается, будут представлены смартфоны серии iPhone 12. Вторая по счёту осенняя презентация в этом году состоится 13 октября, она будет транслироваться онлайн из Apple Park. В приглашении указан слоган "Новости скорости", что, вероятно, является намёком на первые смартфоны компании с поддержкой 5G, передает Day.Az со ссылкой на Trashbox.ru.
Ожидается, что серия смартфонов iPhone 12 будет состоять из четырёх моделей, которые получат новый прямоугольный дизайн с плоскими гранями в стиле iPhone 4 и iPad Pro и поддержку сотовых сетей пятого поколения. Два смартфона придут на смену iPhone 11 и ещё два фактически заменят iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Самая дорогая модель будет оснащена датчиком Lidar для приложений дополненной реальности, остальные - OLED-дисплеями. Самая младшая версия будет поставляться с 5,4-дюймовым экраном.
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