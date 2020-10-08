Google обвинили в монополии и предложили разделить на отдельные компании

Антимонопольный комитет правительства США опубликовал подробный доклад, посвящённый доминированию на рынке крупных корпораций. В частности, один из пунктов многостраничного документа посвящён деятельности Google - авторы отчёта обвинили корпорацию в злоупотреблении своим положением на рынке и порекомендовали Конгрессу США внести определённые поправки в антимонопольный закон, передает Day.Az со ссылкой на 4PDA.

Согласно документу, Google занимает доминирующее положение в области общего поиска в интернете. На её долю в США приходится 81% и 94% запросов на десктопах и мобильных устройствах соответственно. При этом растущий облачный бизнес и план по приобретению Fitbit могут ещё больше укрепить монополию компании. Кроме того, корпорация, по заверению авторов отчёта, продвигает в первую очередь собственные продукты, помещая их в верхнюю часть результатов поиска и тем самым подавляя конкурентов.

Ранее некоторые компании пожаловались антимонопольному комитету на то, что они были вынуждены вкладывать больше денег в рекламу Google, чтобы восстановить свою популярность. В отчёте также говорится, что Google может использовать данные, собранные в ОС Android и браузере Chrome, "для других целей". Согласно выводам комитета, Google, Amazon, Apple и Facebook обладают монопольной властью, в связи с чем ведомство порекомендовало внести поправки в антимонопольный закон, чтобы заставить корпорации структурно отделить часть своих филиалов - например, YouTube от Google, Кроме того, в отчёте было предложено расширить полномочия антимонопольных органов, чтобы сдерживать покупку крупными компаниями своих конкурентов.

Google не согласна с отчётом - в ответном заявлении корпорация обвинила законодателей в том, что они больше помогают конкурентам, чем думают о проблемах с точки зрения потребителя.

"Американцы просто не хотят, чтобы Конгресс разрушил продукты Google или убрал бесплатные услуги, которые они используют каждый день. Целью антимонопольного законодательства является защита потребителей, а не помощь коммерческим конкурентам. Многие из предложений, распространённых в сегодняшнем отчёте, нанесут реальный вред потребителям. Это также нанесёт вред технологическому лидерству и экономике США и не принесёт никакой пользы", - заявили представители компании.

В отчёте также были упомянуты схожие претензии к Amazon, Facebook и Apple. Рассмотрение документа законодателями предположительно состоится в конце текущего года.