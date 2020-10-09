Microsoft разрешит сотрудникам работать удаленно на постоянной основе

Американская корпорация Microsoft позволит сотрудникам работать удаленно на постоянной основе. Об этом в пятницу сообщил портал The Verge со ссылкой на внутренний документ компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Microsoft представила документ, регламентирующий график работы своих сотрудников. Так, согласно внутреннему распорядку, те смогут либо полностью перейти на удаленный режим работы, либо воспользоваться возможностью гибридного графика. Он, в частности, предполагает, что половину рабочего времени в неделю сотрудник сможет трудиться удаленно. При этом отмечается, что часть персонала в силу специфики его производственной деятельности невозможно полностью перевести на дистанционный режим работы.

Кроме того, как указывает портал, корпорация возместит сотрудникам, постоянно работающим удаленно, расходы по организации рабочего места за пределами офиса.

В начале августа официальный представитель Microsoft сообщил, что корпорация продлила сотрудникам удаленный режим работы до 19 января 2021 года. В свою очередь, компания Google также объявила, что ее персонал продолжит работать в удаленном режиме до июля 2021 года из-за пандемии коронавируса. Сотрудники американской корпорации Facebook получили разрешение на работу удаленно до июня следующего года.

Компания Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Корпорация является одним из крупнейших производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 36,5 млн человек, свыше 1,06 млн умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксированы более 7,59 млн случаев заражения коронавирусом, умер 212 651 человек. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.