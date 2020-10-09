В работе Facebook произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в пятницу в некоторых странах.

Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США, Венгрии и Нидерландах.

По сведениям сервиса, основная часть пользователей (53%) жалуется на сбои в работе новостной ленты, 23% информируют о проблемах со входом в соцсеть. Еще 23% заявили о полном прекращении работы Facebook.