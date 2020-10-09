https://news.day.az/hitech/1278259.html В работе Facebook произошел сбой
В работе Facebook произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в пятницу в некоторых странах.
Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.
Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США, Венгрии и Нидерландах.
По сведениям сервиса, основная часть пользователей (53%) жалуется на сбои в работе новостной ленты, 23% информируют о проблемах со входом в соцсеть. Еще 23% заявили о полном прекращении работы Facebook.
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