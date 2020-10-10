Вконтакте получил новый дизайн

Социальная сеть "ВКонтакте" представила редизайн 2020 года, приуроченный к своему предстоящему четырнадцатому дню рождения (празднуется 10 октября). Компания приступила к масштабному обновлению фирменного стиля всей экосистемы, в которую теперь также входят полезные сервисы "Еда ВКонтакте", "Такси ВКонтакте", "Работа ВКонтакте", "Здоровье ВКонтакте" и другие. Существенным изменениям подверглось всё, начиная от логотипа, веб-версии и заканчивая внедрением собственного шрифта, передает Day.Az со ссылкой на Trashbox.

Веб-версия "ВКонтакте", доступная по адресу vk.com, получила свежее оформление в стиле мобильного приложения. Компания отметила, что последние нововведения реализуют похожий унифицированный интерфейс - теперь он узнаваем на любой платформе и не отвлекает громоздкими элементами от общения и контента.

Главное, что бросается в глаза в редизайне веб-версии "ВКонтакте", - шапка сменила синий цвет на белый. Кроме того, логотип стал более ярким и насыщенным, а иконки лаконичными за счёт прозрачности. Логотип также дополняет название социальной сети, написанное на кириллице новым фирменным шрифтом VK Sans. Его разработала дизайн-команда "ВКонтакте" совместно со студией TypeType.

Свежее оформление "ВКонтакте" для компьютеров автоматически появится у всех пользователей спустя некоторое время. Если хочется оценить изменения уже сейчас, первые 100 тыс. добровольцев могут активировать обновленный дизайн в настройках профиля.

В рамках нового брендбука проекты "ВКонтакте" начнут использовать насыщенные цвета, логотипы на квадратной подложке с закруглёнными краями и VK Sans для текста. В настоящее время визуальный язык применён в "ВКонтакте" и двух сервисах: "Еде ВКонтакте" и "Такси ВКонтакте".

В основе логотипа "ВКонтакте" осталась привычная, но "омоложенная" монограмма - теперь в ней более яркий синий оттенок. Другие продукты смогут выбрать особый цвет и иконку, при этом пользователям будет по-прежнему просто отличать сервисы "ВКонтакте" от других.