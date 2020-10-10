Компания Twitter перед грядущими президентскими выборами в США ужесточила политику в отношении дезинформации. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, пользователям социальной сети, в том числе тем, кто имеет к выборам прямое отношение, запретят провозглашать победу того или иного кандидата до тех пор, пока об этом не сообщат официальные источники или авторитетные СМИ. Twitter начнет отмечать специальной пометкой сообщения, в которых опубликована неподтвержденная информация.

Те твиты, которые будут содержать попытки вмешательства в процесс голосования и подсчета голосов, будут удалять. Речь идет, в том числе и о постах с применением насилия. Решать, пытался пользователь вмешаться в исход выборов, или нет, будет служба безопасности социальной сети.

Кроме того, на время выборов пользователям выключат возможность делать ретвиты постов политиков и пользователей, которые не собрали 100 тысяч подписчиков. Такие посты нельзя будет ни лайкать, ни комментировать.