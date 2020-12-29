Эксперты назвали ошибки при использовании приложений для знакомств

Пользователи приложений для знакомств допускают множество ошибок. Речь, в частности, идет о фото профиля или заполнении раздела "биография". Основные промахи пользователей в беседе с Daily Mail назвали эксперты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, Санджай Панчал, основатель приложения для знакомств Elate, рассказал, что для профиля лучше использовать фото среднего или крупного плана. При этом фотографироваться лучше без очков - такие снимки набирают меньше лайков, потому что за очками не видно лица. Кроме того, он посоветовал избегать групповых фото или фото с тем, кого можно принять за пару.

Мелисса Хобли, директор по маркетингу OkCupid, порекомендовала заполнять профиль как можно более конкретно. Таким образом вероятность найти подходящую пару увеличивается, пояснила она. "Большинство приложений для знакомств предназначены для того, чтобы регистрировать вас как можно быстрее, поэтому люди в конечном итоге пишут короткие, скучные или шаблонные биографии. Потратьте немного больше времени на это и напишите что-нибудь выделяющееся", - посоветовал Панчал.

Еще два специалиста указали на то, что пользователи не любят негатив. Поэтому в профиле лучше указать, что вы ждете от партнера, чем то, что вы не хотите в нем видеть. Также Наташа Брифел, директор по маркетингу британского бренда Badoo UK, посоветовала не ограничиваться определенным типом при поиске пары в интернете. По ее словам, лучше открыть себя для общения с новыми людьми.