Sony выпустит обновленную версию PlayStation 5

Японская корпорация Sony в скором времени выпустит новую версию игровой консоли PlayStation 5. Она станет легче и компактнее. Обновленная модель обзаведется приставкой Slim.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Profile.ru, разработка приставки идет полным ходом. Причина, по которой в Sony решили облегчить PS5 состоит в том, что оригинальная приставка была признана самой массивной консолью современности.

Источник утверждает, что PlayStation5 Slim будет оснащена процессором на 5-нанометровой платформе от AMD. В оригинальную "пятерку" встроена 7-нанометровая платформа на основе Zen 2 и RDNA 2.

Также поклонникам японской компании стоит ожидать релиза PS5 Pro. Вероятно, обе консоли представят уже в 2023 году.

Напомним, что во время работы Sony над PlayStation 4 "старшее" поколение получило улучшенную производительность и разрешение, в отличие от изначальной версии PS4.

В декабре 2020 года японская корпорация подала патент на PS5 с двумя видеокартами. Ожидается, что эта разработка относится к версии Pro, однако в компании информацию не комментировали.