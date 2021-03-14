Эксперт рассказал об опасных уязвимостях мессенджеров

В современном мире все больше людей переходят на мессенджеры. Даже деловые переписки уже не обязательно вести через почту. Российский специалист по IT-безопасности Алексей Даньков рассказал, насколько надежно общаться при помощи таких сервисов.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Радио 1", важно обращать внимание на то, есть ли у мессенджера, которым вы пользуетесь, защита сквозным шифрованием. Эксперт подчеркнул, что благодаря такой системе все данные хранятся у пользователей, которые ведут переписку, а не у сторонних организаций на облачных серверах.

Но не все так просто, отметил Даньков. По его словам, одна из главных проблем такого симметричного шифрования в стойкости ключа, который хранится у пользователя на протяжении длительного времени. При большом количестве чатов, ключи создаются на стороне сервиса, поясняет специалист.

Похожий нюанс возникает и при общении в групповых беседах. Сквозное шифрование будет происходить у всех контактов, состоящих в чате. Если участников группы много - надежность передачи ключей оказывается под угрозой.

По его словам, для хранения и восстановления зашифрованных копий требуется и хранение ключей шифрования совместно с этими копиями, либо хранить их в открытом виде, что ряд мессенджеров и делал.

Чтобы быть уверенным в сохранности данных, подытожил Даньков, важно пользоваться проверенными мессенджерами. Он также подчеркнул, что конфиденциальные переписки лучше не вести в беседах, где есть много участников, а также проверять, присутствует ли сквозное шифрование в чатах.