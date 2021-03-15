Перечислены опасные ошибки при зарядке смартфона

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина перечислила опасные ошибки при зарядке смартфона, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора телефона. Ее слова приводит "Российская газета", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт посоветовала не оставлять смартфон на зарядке ночью, а заряжать гаджет перед сном, после чего включать экономный режим. Также она призвала не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.

Насибулина добавила, что не стоит использовать "универсальные зарядки" из Китая. Она посоветовала пользоваться оригинальными адаптерами. Также пользователям не рекомендуется дожидаться полной разрядки гаджета. "Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов", - добавила эксперт.