Photoshop научился в четыре раза улучшать качество фото без потери деталей

В Adobe Photoshop появилась функция, которая позволяет в четыре раза улучшать качество фото без потери деталей.

Новая опция появилась в плагине для Adobe Photoshop - Adobe Camera Raw (ACR). Функция называется Super Resolution. Она использует технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы увеличивать разрешение. Изображения получаются с четкими деталями и минимальным числом артефактов, хотя другие технологии, как правило, выдают размытые детали, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В основе Super Resolution лежит продвинутая модель машинного обучения, обученная на миллионах фотографий.

Функцию уже протестировали. Авторы ресурса PetaPixel остались довольны результатами. Из 12-Мп изображения получили 48,2-Мп изображение. У Super Resolution есть ограничения. Оно может увеличить любое изображение вчетверо, если разрешение в итоге не превысит 500 Мп.