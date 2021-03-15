https://news.day.az/hitech/1325520.html Биткойн снижается более чем на 7%
Биткойн снижается более чем на 7%
Биткойн в ходе торговой сессии снизился на 5,8%, до $55,553 тыс., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
При этом в пике снижения на 12:41 мск стоимость криптовалюты теряла 7,5%, достигая $54,568 тыс.
Биткойн снижается в цене после роста в предыдущие дни. В субботу, 13 марта, биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 6,07% (до $60,005 тыс.), обновив исторический максимум.
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