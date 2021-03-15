Microsoft получит $150 млн федеральной помощи на кибербезопасность

Корпорация Microsoft определена в качестве одного из главных получателей федеральной помощи, выделенной правительством США на повышение безопасности компьютерных сетей в стране, и может рассчитывать на предоставление ей $150 млн. Как сообщило в понедельник агентство Reuters, эта сумма составит около четверти всего предусмотренного Вашингтоном объема субсидий на повышение кибербезопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Средства, как пояснило агентство, включили в утвержденный ранее Конгрессом и подписанный в минувший четверг президентом США Джо Байденом пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

Необходимость такой помощи законодатели объяснили двумя масштабными нападениями, которым за последний год подверглись компьютерные сети десятков стран, включая США. В начале марта не менее 60 тыс. организаций и компаний подверглись взлому из-за уязвимости в Exchange Server Microsoft. Годом ранее совершили атаку против американских правительственных ведомств и частных компаний с использованием программного обеспечение Orion компании SolarWinds, пострадали до 18 тыс. учреждений.

С учетом этих нападений и решили оказать помощь профильным компаниям, специализирующимся в сфере обеспечения кибербезопасности. Однако, отмечает Reuters, выбор адресатов помощи одобрено далеко не всеми законодателями. Некоторым из них, как стало известно агентству, не понравилось то, что одним из главных ее получателей определена Microsoft, которая, получается, еще и выиграет от того, что предоставила своим клиентам недостаточно защищенное ПО.

"Если единственным решением [проблемы] крупной бреши, которой воспользовались хакеры и которую длительное время игнорировала Microsoft, является предоставление Microsoft еще больших денег, то правительству необходимо пересмотреть свою зависимость от Microsoft, - приводит агентство заявление сенатора-демократа Рона Уайдена (от штата Орегон). - Правительство не должно вознаграждать компанию, продающую небезопасное компьютерное обеспечение, предоставлением ей еще более крупных правительственных контрактов".