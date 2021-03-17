https://news.day.az/hitech/1325836.html Telegram разместил облигации на миллиард долларов
Telegram разместил облигации на миллиард долларов
Компания Telegram разместила пятилетние конвертируемые облигации на миллиард долларов с доходностью в 7%.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на источник на финансовом рынке.
По словам собеседника, это спровоцировало ажиотажный интерес. Бумаги могли закупать только квалифицированные инвесторы. Максимальная величина заявок составляла $500 тыс.
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