Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia уволит тысячи человек в рамках плана реорганизации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в сообщении компании. В Nokia надеются, что таким образом к 2023 году получится сэкономить порядка 600 миллионов евро.

В результате реструктуризации, которая займет от 18 до 24 месяцев, число рабочих мест в компании сократится с нынешних 90 тысяч до 80-85 тысяч. При этом точное число сокращений будет зависеть от ситуации на рынке в течение двух лет.

"Решения, которые могут иметь потенциальное влияние на наших сотрудников, никогда не принимаются легкомысленно. Для меня важно, чтобы наши сотрудники получали необходимую им поддержку в этом процессе", - прокомментировал президент Nokia Пекка Лундмарк.

Как отмечает The Guardian, этот шаг - часть стратегии и новой операционной модели, о которых компания объявила в 2020 году. В Nokia уверены, что так компания может лучше справиться с растущей конкуренцией, особенно со стороны шведской Ericsson и китайской Huawei. В ближайшей перспективе компания намерена сосредоточиться на нескольких направлениях: развитии беспроводных мобильных сетей и 5G, облачных службах и сетевой инфраструктуре.

Одновременно будет создано около 300 рабочих мест в основной в штаб-квартире Nokia.