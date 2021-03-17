Рассекречена «чистая» версия Windows

Microsoft сократит количество встроенных приложений в Windows.

Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru".

Журналисты обратили внимание на рассекреченную бета-версию ОС для инсайдеров, которая уже тестируется разработчиками ПО. В новой итерации Windows компания отказалась от нескольких встроенных программ и функций. В частности, в следующих версиях операционной системы исчезнут 3D Viewer, Paint 3D и другие программы, ориентированные на художников и дизайнеров. Также из домашнего каталога ОС уберут папку "3D-объекты" (3D Objects).

Кроме того, в будущих сборках ОС исчезнет инструмент "Панель математического ввода", необходимый при работе с математическими формулами. Авторы полагают, что "чистая" версия Windows будет более релевантна рядовым пользователям системы, которые не заинтересованы в наличии графических редакторов. При необходимости все бесплатные компоненты системы можно будет вернуть с помощью магазина Windows.

Журналисты заметили, что инженеры Microsoft уже внесли все нововведения в актуальную версию Windows для бета-тестеров. Это означает, что вышеперечисленные программы и функции исчезнут из операционной системы в следующем обновлении. Ожидается, что "чистая" версия Windows станет доступна с системным апдейтом 21H2, который также называют "Солнечная долина" (Sun Valley). Запуск новой версии ожидается в октябре-ноябре.

В новой сборке Windows "Солнечная долина" также изменится внешний вид иконок. Об этом в середине марта рассказали журналисты издания The Verge. Новые иконки являются упрощенными и округлыми и больше соответствуют выбранной в компании дизайн-концепции Fluent Design.