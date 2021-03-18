В Instagram взрослым пользователям запретили писать подросткам

Социальная сеть Instagram обновила свою политику в отношении взаимодействия взрослых и несовершеннолетних пользователей. Теперь взрослые не смогут писать подросткам, передает Day.Az со ссылкой на Profile.ru.

Исключение, говорится в официальном блоге социальной сети, делается для тех взрослых пользователей, на чьи страницы подписаны несовершеннолетние. Новая мера должна повысить защиту от возможных незаконных действий.

Новым несовершеннолетним пользователям в Instagram посоветуют закрывать свой профиль для всех кроме подписчиков. Если подросток захочет написать взрослому, которого алгоритмы соцсети уличили в "подозрительном поведении", то он получит специальную предупреждающую подсказку.

В Instagram также обновили алгоритмы искусственного интеллекта, которые помогают определять возраст пользователей. Это поможет предотвратить ситуации, при которых в профиле указывается заведомо неправильный возраст.