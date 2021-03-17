В Губе открылся самый большой магазин электроники северного региона – АКЦИЯ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ

Радующая сеть, Kontakt Home, официально объявила об открытии 29-го по счету магазина в Губе. Открытие крупнейшего в северном регионе магазина электроники и мебели "Kontakt Home - Губа" вызвало большой интерес у местных жителей.

В рамках развлекательного мероприятия, для жителей Губы были организованы фотозоны, конкурсы с призами в музыкальном сопровождении. Здесь посетители магазина смогли познакомиться с последними технологическими новинками, а также обрели возможность воспользоваться скидками до 50% в честь открытия и рассрочкой до 24 месяцев.

Также сеть для удобства покупателей организовала бесплатную автобусную линию из сел города Губа до магазина и обратно. Маршрут будет курсировать ежедневно с 09:00 до 17:00 до 22 марта по следующему расписанию:

ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ В ОДНОМ МЕСТЕ

В магазине "Губа" представлены ассортименты более чем 15000 товаров 30 мировых брендов. Здесь каждый покупатель может найти желаемый продукт.

Магазин "Губа" в лофт-формате площадью 2000 м² представляет своим посетителям широкий выбор цифровой, крупной и мелкой бытовой техники, мебели и текстиля мировых брендов.

ШОПИНГ ПРЕВРАТИТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Сеть продумала все нюансы для удобства и развлечения покупателей. В новом магазине "Губа" функционирует также "Детская зона". Здесь дети могут весело проводить время, пока родители занимаются шопингом.

Другой особенностью магазина является "Игровая Зона". Здесь посетители могут играть в популярные видеоигры.

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ СКИДКИ ДО 50%, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ

Кампания в честь открытия все еще продолжается. Именно покупателей магазина "Губа" до 19-го марта ждут:

Скидки до 50% на все виды товаров при наличной покупке;

Выгодные кредитные условия: покупатели смогут приобрести в рассрочку смартфоны на 12 месяцев, телевизоры и всю бытовую технику - на 18 месяцев, всю мебель - на 24 месяца, без предоплаты и процентов.

Отметим, что на всю продукцию, продаваемую в магазинах Kontakt Home, предоставляется официальная гарантия производителя сроком до 3 лет.

Магазин "Kontakt Home - Губа" находится по адресу пр. Гейдара Алиева, 129 (Старый ТЦ "Шахдаг").