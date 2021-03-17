Facebook запустит монетизированную платформу для продвижения контента

Компания Facebook в скором времени запустит новую платформу для издателей. Об этом сообщило издание Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Площадка позволит независимым литераторам и представителям СМИ увеличить свою аудиторию и получить вознаграждение за работу. Для этого будут использоваться электронные бюллетени и некоторые веб-сайты.

"В последнее время все больше писателей и журналистов становятся фрилансерами и прибегают к электронным рассылкам новостей, для того, чтобы быть независимыми от редакций", - говорится в сообщении компании.

Новая платформа на Facebook предоставит возможность авторам монетизировать свой контент, подписавшись на площадку для интегрирования своих страниц в данной соцсети. Также авторы смогут взаимодействовать со своими фолловерами, создавая специальные группы.