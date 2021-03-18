В работе TikTok произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в среду в США.

Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, у 84% сообщивших о неполадках американских пользователей имеются проблемы с просмотром видео, 8% не могут зайти в свою учетную запись, еще 7% не могут опубликовать файлы в соцсети.