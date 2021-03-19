Samsung рассказала о судьбе смартфонов Galaxy Note

Samsung откажется от смартфонов серии Galaxy Note в 2021 году. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Топ-менеджер корпорации Ко Дон-джин (Koh Dong-Jin) рассказал на 52-м ежегодном собрании акционеров, что в этом году Samsung не будет выпускать устройства серии Galaxy Note.

Представитель Samsung объяснил этот шаг дефицитом на рынке полупроводников, из-за чего запустить новую серию флагманов будет проблематично. Также потенциальный Galaxy Note 21 будет конкурировать с текущими топовыми устройствами, например, Galaxy S21 Ultra. В итоге это может навредить продажам обеих моделей.

При этом Дон-джин заверил акционеров, что судьба флагмана определена и в 2022 году Samsung надеется на позитивную динамику на рынке компонентов для смартфонов и оставляет возможность для выпуска устройства. Топ-менеджер уточнил, что сроки выхода будущих Galaxy Note могут быть сдвинуты. Обычно компания представляла аппараты указанной серии в середине августа.

"Galaxy Note - важная категория продуктов для нас. Девайсы в течение последних 10 лет неизменно нравились потребителям на мировом рынке", - подчеркнул бизнесмен. Ко Дон-джин также отметил, что Samsung работает над развитием серии телефонов с поддержкой стилуса так, как никакой другой производитель гаджетов.

Актуальным на данный момент аппаратом семейства Note является анонсированный в августе 2020 года Galaxy Note 20.