Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном

Первый складывающийся iPhone Рендер на основе актуальных утечек о грядущем смартфоне Apple создали в LetsGoDigital.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, смартфон от Apple с гибким экраном будет выполнен в форм-факторе раскладушке. Подобное уже реализовано в Motorola и Samsung. Последняя компания называется, как поставщик для Apple гибких OLED-матриц.

Внешность будущего смартфона перекликается с дизайном iPhone 12 - ожидается, что в Apple как минимум на несколько лет вернулись к "квадратному" корпусу. Рядом с камерным блоком на рендерах можно заметить дополнительный экран, на котором будет отображаться различная сервисная информация.

Первый гибкий iPhone, который по мнению сетевых информаторов получит название Fold, будет представлен не раньше 2022 года.