https://news.day.az/hitech/1326809.html В работе Telegram и Википедии произошел сбой
В работе Telegram и Википедии произошел сбой
В работе сервисов Telegram и Википедии произошел сбой. Об этом сообщает сайт Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Неполадки с Telegram начались после 17.12 мск. 59% пользователей сообщили о проблемах с подключением, 37% - с отправкой и получением сообщений, 2% - со входом.
Кроме того, пользователи не могут подключиться к Википедии.
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