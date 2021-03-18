В работе Telegram и Википедии произошел сбой

В работе сервисов Telegram и Википедии произошел сбой. Об этом сообщает сайт Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Неполадки с Telegram начались после 17.12 мск. 59% пользователей сообщили о проблемах с подключением, 37% - с отправкой и получением сообщений, 2% - со входом.

Кроме того, пользователи не могут подключиться к Википедии.