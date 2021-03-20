Специалисты предупредили об опасности использования WhatsApp
Обновленное пользовательское соглашение приложения для обмена сообщениями WhatsApp создает риск слежки за пользователями со стороны американских спецслужб. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Специалисты напомнили, что WhatsApp и Facebook - американские компании, которые должны следовать законам США. То есть, они могут предоставлять спецслужбам доступ к ключам шифрования.
Спецслужбы США обладают значительными ресурсами для возможности осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за американцами, но и за миллионами пользователей по всему миру.
В научном центре также отметили, что WhatsApp и Facebook вкладывают огромные суммы денег на возможные штрафы, связанные с обвинениями в нарушении компаниями принципов прозрачности обработки данных, нарушениями при обработке персональных данных детей, а также другими расследованиями.
Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности.
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