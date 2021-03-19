Facebook показал "нейробраслет" для дополненной реальности

Группа Facebook Reality Labs, занимающаяся передовыми разработками в области дополненной реальности, представила прототип браслета, который позволяет взаимодействовать с AR-объектами, двигая запястьем, пальцами или просто думая об этом. Гаджет использует метод электромиографии (ЭМГ), считывая сигналы, поступающие от мозга к нервным окончаниям в кистях рук.

По словам главы группы Facebook Эндрю Босворта, проведенные по нервам электрические сигналы преобразуются в "цифровые команды", которые затем могут быть интерпретированы AR-гарнитурой или приложением. Таким способом, например, можно печатать на "невидимой" клавиатуре, просто прикасаясь пальцами к столу, перемещать виртуальный объект и управлять персонажем в игре, пишет Wired, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Более того, "нейробраслет" даже может выполнить команду, уловив только намерение совершить движение (например, пошевелить большим пальцем). Поскольку нервные импульсы идентичны, ЭМГ-устройству неважно, остались ли руки пользователя неподвижными или нет, объяснил Босворт.

"Мы не знаем, что происходит в мозге, который полон мыслей, идей и представлений, - сказал он. - Мы не знаем, что происходит, пока кто-то не пошлет сигнал по проводу".

У "нейробраслета" нет названия - пока это только концепция, которая может быть реализована в других продуктах Facebook. По словам инженера, может пройти пять или десять лет, прежде чем технология станет широкодоступной.