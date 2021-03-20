В Telegram появилась новая функция

В Telegram появилась возможность создавать голосовые чаты в каналах, при этом количество слушателей теперь не ограничено, сообщается в блоге мессенджера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, ранее голосовые чаты можно было создавать только в группах, эта функция появилась в мессенджере в декабре 2020 года.

Голосовые чаты теперь можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут "поднимать руку" для участия в обсуждении, а спикеры - подключаться к чату от имени своих каналов.

"Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей - благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией", - говорится в сообщении.

Администраторы публичных групп и каналов теперь могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат.

Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей - приглашенным спикерам не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.

Основатель Telegram Павел Дуров отметил на своем канале, что функция была представлена через три недели после предыдущего существенного обновления.

Он также отметил, что она была одобрена Apple и Google, однако, в связи с техническими неполадками Apple пользователям iOS оно будет доступно несколько позже.