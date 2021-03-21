Китайский источник опубликовал изображение iPhone 13 с маленькой "челкой"

Осенью 2021 года компания Apple должна представить iPhone 13. Многие инсайдеры подтвердили, что корпорация не откажется от знаменитой "челки" - выреза в верхней части экрана.

Однако, согласно изображению нового гаджета, которое опубликовано на Mydrivers, "челка" все-таки станет меньше. Также ожидается, что рабочая площадь экрана увеличится за счёт сокращения ширины рамок, передает Day.Az со ссылкой Profile.ru.

Помимо этого, в iPhone 13 будет применена новейшая технология D-ToF (Direct ToF). Она заменит существующие компоненты системы Face ID и уменьшит размер пространства, которое необходимо смартфону для распознавания пользователей по лицам.

Отмечается, что смартфон оснастят аккумулятором увеличенной ёмкости, 120-герцевым экраном ProMotion, разъёмом Lightning и лазерным дальномером. Экран будет поддерживать частоту обновления изображения от 1 до 120 Гц, благодаря чему энергия аккумулятора будет экономиться эффективнее.