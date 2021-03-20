Samsung представляет смартфоны Galaxy A52 и A72 - современные технологии по доступной цене

17 Марта Samsung Electronics представила бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A52 и A72, которые предоставят широкому кругу пользователей доступ к инновационным мобильным технологиям. Новейшая серия Samsung Galaxy A позволяет общаться и самовыражаться с камерой высокого разрешения, погрузиться в контент с плавной прокруткой и не волноваться о сохранности и работе смартфона благодаря инновационным функциям Galaxy Foundation, в том числе защите от воды и долговечному аккумулятору. Galaxy A также расширяет мобильные возможности пользователей, предоставляя им доступ к более широкой экосистеме подключенных устройств Galaxy, таких как Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag и Galaxy Tab. Новая серия Galaxy A получила обновленный внешний вид, простой и лаконичный, с закругленными краями и минимальной рамкой вокруг камеры.

Компания Samsung установила высокую планку качества камеры, и Galaxy A52 и A72 не стали исключением. Интеграция ряда инновационных технологий в камеры новых устройств серии A позволяет создавать больше ярких и разнообразных фото и видео. Например:

Универсальный опыт съемки - блок камер с четырьмя модулями подходит для съемки ярких и четких фото и видео. А лучший кадр из видео 4K можно мгновенно превратить в изображение телефото объективом на А 72 разрешением 8 МП с помощью функции 4K Video Snap. Здесь оптимизация сцены использует ИИ, автоматически оптимизируя настройки для 30 типов изображений и фонов, включая еду, пейзажи и домашних животных.

Плавные видео днем ​​и ночью - независимо от того, что является предметом съемки, модный танец или эффектный трюк на скейтборде, оптическая стабилизация (OIS) гарантирует, что изображения и видео будут четкими и стабильными.

Забавный контент - добавить "изюминку" в контент помогут анимоджи (AR Emoji) и функция "Мой фильтр" (My Filter). Кроме того, новый режим Fun Mode позволяет применять AR-линзы из Snapchat в нативном приложении "Камера".

В новинках Samsung сочетаются комфортный опыт просмотра и элегантный внешний вид благодаря яркому дисплею и стильному корпусу, которые соответствуют всем потребностям пользователя. Также, Galaxy A72 и Galaxy A52 получили класс защиты IP67, девайсы можно спокойно опускать в пресную воду на глубину до 1 метра в течение до 30 минут.

Необходимо отметить, что благодаря тактовой частоте обновления 90 Гц на A52 и A72 прокрутка стала еще более плавной. Также, дисплеи смартфонов получили сертификат Eye Care и автоматически регулируют цветовую температуру в зависимости от характера использования устройства с функцией Eye Comfort Shield. Теперь пользователи смогут снимать, создавать и смотреть контент без ограничений с емким аккумулятором - 4500 мАч у A52 и 5000 мАч у A72. А первый в данном случае также поддерживает быструю зарядку на 25 Вт (зарядное устройство продается отдельно).

Возможности новой серии Galaxy A расширяются за счет беспрепятственного подключения и новых функций экосистемы Samsung Galaxy. Удобное взаимодействие с другими устройствами - SmartThings подключается к тысячам устройств в среде умного дома, включая носимые гаджеты, планшеты, ПК и телевизоры, и управляет ими прямо со смартфона Galaxy A. Кроме того, SmartThings Find помогает найти сопряженные устройства с помощью интуитивно понятных и подробных указаний.

Дополнительно Galaxy A52 и A72 оснащены такими необходимыми пользователю элементами, как стереодинамики и поддержка расширения памяти до 1 ТБ. Внутренняя память на смартфонах составляет 128/256 ГБ, а оперативная - 4/8ГБ и 6/8ГБ соответственно. Кроме того, обновленный интерфейс One UI 3 делает опыт использования смартфона еще интуитивнее, повышая скорость, избавляясь от лишних деталей и подчеркивая самую важную информацию. А новый восьмиядерный процессор Snapdragon 720G установленный на обоих смартфонах, позволяет быстро и без зависаний выполнять несколько задач одновременный и обеспечить безупречный опыт пользования.

Дополнительную информацию о смартфонах Samsung серии Galaxy A52 и A72 можно получить в сетях магазинов: Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.