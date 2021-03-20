Apple наказали за отсутствие зарядки в комплекте iPhone

Бразильский регулятор в сфере прав потребителя оштрафовал компанию Apple за отсутствие зарядки к устройству в комплекте поставки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, штраф был выписан в связи с тем, что Apple не оговаривает возможности использования зарядных устройств от старых моделей, а в случае использования неоригинальных зарядок отказывается ремонтировать устройства.

Также в регуляторе отметили, что "потребитель рассчитывает на то, что не только iPhone, но и зарядное устройство будут обладать более высокой производительностью".

Потребнадзор сообщил, что не считает доказанным снижение углеродного следа - а именно этим мотивирован отказ от зарядок в комплектации - компанией Apple.

Если постановление не удастся оспорить, Apple придется выплатить почти два миллиона долларов штрафа.