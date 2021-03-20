Twitter принял требование Турции

Соцсеть Twitter приняла требование турецких властей назначить местного представителя в Турции в рамках нового закона о социальных сетях, который вступил в силу в октябре 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Саян.

"Приятно видеть, что Twitter будет выполнять обязательства по закону без применения санкций по сокращению пропускной способности интернет-трафика", - написал турецкий чиновник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Он отметил, что после данного шага со стороны Twitter не осталось ни одной социальной сети, не назначившей представителя в Турции, кроме Pinterest.

Ранее Турция обязала соцсети, которые имеют более 1 млн пользователей в день, назначить местных представителей в стране. Решение назначить местных представителей приняли Facebook, ВКонтакте (VK), YouTube, TikTok, LinkedIn и Dailymotion.